Gert Verheyen: "Zelfs wedstrijd tussen twee toplanden blijft veredelde oefenwedstrijd"

Nee, de energie spatte er niet van af zondagavond. Martinez speelde dan wel met zijn sterkste (beschikbare) elf, maar de intensiteit is in niets te vergelijken met die van op een groot tornooi.

Dat zag ook Gert Verheyen. In Het Nieuwsblad geeft hij zijn mening over de interland van zondag. "Ik heb de indruk dat zelfs een affiche tussen twee toplanden in de Nations League eigenlijk een veredelde oefenwedstrijd blijft. Dat valt te meten aan de energie die in die wedstrijd wordt gestopt. Te veel periodes van de wedstrijd was het niet op het scherpst van de snee."

"Als België even doorduwde, was het gewoon beter dan dit Engeland. Maar dat deed het niet. De enige conclusie die je mag trekken, is dat de Nations League niet bovenaan de prioriteitenlijst staat, wat er ook moge beweerd worden", aldus Verheyen.