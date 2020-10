Geblesseerde Jan Vertonghen verlaat de Rode Duivels

Jan Vertonghen zal zijn recordaantal caps voor de Belgische nationale ploeg niet kunnen aandikken. De centrale verdediger is geblesseerd aan het jukbeen en geraakt niet op tijd speelklaar voor de match tegen IJsland.

Van de bondscoach heeft Vertonghen de selectie mogen verlaten. Hij keert dus terug naar Benfica. Dat maakte de KBVB maandag bekend. Zondag verving Martinez Vertonghen door Boyata centraal in de defensie.

UPDATE: @JanVertonghen returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland.