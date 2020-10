Ongelukkige avond voor Alderweireld in Wembley: "We moeten volwassener zijn"

Tottenham-speler Toby Alderweireld beleefde zondag niet al te veel plezier aan de partij op Wembley. De Antwerpenaar van Tottenham zag de Rode Duivels wegzakken en was zelf, weliswaar ongelukkig, betrokken bij het tweede Engelse doelpunt.

"We moeten volwassener worden, tot aan die strafschop hadden we alles onder controle", aldus Alderweireld. "Die strafschopfout (van Meunier, nvdr.) was gewoon onnodig. En we moeten scherper omspringen met onze kansen. Als je zo veel mogelijkheden creëert, moet je de match doodmaken."

Alderweireld zelf was betrokken bij het tweede Engelse doelpunt. Een schot van Mount caprioleerde via Alderweirelds been over Mignolet in de verste bovenhoek.

"Tja, een ongelukkige actie. Je probeert die bal af te blokken en dan vliegt hij er zo in... Zulke dingen mogen we niet aan ons hart laten komen. Al vond ik dat we het als verdediging goed deden. We hebben de meeste zaken kunnen neutraliseren."