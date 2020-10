Jacky Mathijssen na de nederlaag tegen Moldavië: "Het is een grote teleurstelling"

De U21 is er vandaag niet in geslaagd om te winnen op het veld van Moldavië. Het werd een 1-0 nederlaag voor de beloften. Daardoor zouden ze de eerste plaats in hun groep kunnen verliezen.

Het team dat tegen Duitsland en Wales speelde was onherkenbaar in Moldavië. Jacky Mathijssen was na de wedstrijd dan ook teleurgesteld door de prestatie van zijn ploeg. "Het is een grote teleurstelling. We zullen binnen een maand moeten reageren."

"Het is jammer, maar ik denk niet dat het aan een slechte mentaliteit lag of dat het een kwestie van arrogantie was. Er was wel een gebrek aan nauwkeurigheid en het spel was te langzaam", aldus Mathijssen.

Jacky Mathijssen hoopt dat zijn spelers wakker zijn geschud. "Ik hoop dat iedereen zich realiseert hoe belangrijk het is om de wedstrijd te openen. De eerste helft was niet goed, de tweede was veel beter. Het is de slechtst mogelijke les voor deze jongeren. Als dat je geen lesje leert, weet ik niet wat wel. Nu is het alles of niets", concludeerde de trainer van de U21.