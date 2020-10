Heeft De Bruyne gelijk? "Ja, het is gekkenwerk!"

Kevin De Bruyne heeft al een paar keer aan de alarmbel getrokken. Er zijn te veel wedstrijden met nu ook nog de Nations League als extra competitie. Langs alle kanten klinkt er ook begrip voor de kritiek van de Rode Duivel.

Jan Ceulemans kreeg dan wel de bijnaam 'Sterke Jan', maar ook hij vindt het te veel. "Ik speelde er 44, nu zitten ze tegen de 60", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat weegt door, hoor. Blessures zijn niet te vermijden. Het is gekkenwerk. Ik zou niet wakker hebben gelegen van zo'n Nations League. Het EK en het WK, dat is het enige dat telt."

Zelfs Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, zegt dat het te druk wordt. "Ik zeg al jaren dat er te veel wedstrijden zijn. Dit leidt tot spier- en peesblessures. Het hoge aantal wedstrijden vermindert het coördinatievermogen­ en heeft ook onverschilligheid tot gevolg. Een jaar telt 52 weken. Wel, ik vind 52 wedstrijden per seizoen een goed gemiddelde. Daarboven wordt het gevaarlijk. Ik ben nooit een voorstander geweest van de Nations League. En nu komt die gedrongen kalender door corona er ook nog eens bij.”