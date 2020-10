Slecht nieuws voor Manchester United: Nieuwkomer er nog niet bij tegen Newcastle

Manchester United neemt het komend weekend op tegen Newcastle, maar ze zullen het nog zonder Edinson Cavani moeten doen. De Uruguayaan zit namelijk in quarantaine door de coronamaatregelen. Ook Anthony Martial is er niet bij door een schorsing.

De fans van Manchester United zullen nog even moeten wachten op het debuut van Edinson Cavani. De aanvaller tekende zijn contract bij de Engelse topclub op Transfer Deadline Day, maar door de coronamaatregelen moest hij bij zijn aankomst in Engeland twee weken in quarantaine.

Daardoor is de Uruguayaan er dit weekend nog niet bij, maar hij zou wel zijn debuut kunnen maken in de Champions League tegen... PSG, zijn ex-club. Manchester United zal het tegen Newcastle ook zonder een andere spits moeten doen, want Anthony Martial is geschorst.