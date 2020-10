'Real Madrid heeft genoeg gezien en wilt volgende zomer twee nieuwe 'Galacticos' voorstellen'

Volgens Marca gaat Real Madrid volgende zomer uithalen op de transermarkt. De Spaanse landskampioen hield zich opvallend gedeisd afgelopen zomer, met voorbedachte rade blijkt.

De interesse van Real Madrid in Kylian Mbappé is niet nieuw. Het lijkt eerder een kwestie van wanneer de Franse superster de overstap. Real Madrid zou zich tijdens de coronacrisis gedeisd hebben gehouden, zodat het volgende zomer over genoeg financiële middelen beschikt om de komst van de Franse superster te financiëren.

Maar volgens Marca is Mbappé niet de enige 'Galactico' die volgende zomer de overstap zal maken. Ook Erling Haaland heeft zich op het verlanglijstje van Real Madrid gevoetbald. De Noorse spits toont bij Borussia Dortmund wekelijks het doel met de ogen dicht te vinden.

Om de komst van de twee te kunnen betalen, hield Real Madrid deze zomer een heuse uitverkoop. Zo verlieten James Rodriguez, Gareth Bale, Sergio Reguilon en Achraf Hakimi deze zomer de club.