Ex-trainer van Standard is op weg naar Brazilië

Ricardo Sa Pinto, in het verleden aan de slag bij Standard, staat op het punt om een nieuwe uitdaging aan te gaan. De trainer zou namelijk aan de slag kunnen gaan in Brazilië bij Vasco Da Gama.

Bijna tien maanden geleden eindigde zijn avontuur bij het Portugese Braga, maar nu zou Ricardo Sa Pinto op het punt staan om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het Braziliaanse dagblad Globo Esporte meldt dat Sa Pinto een contract zal tekenen bij Vasco Da Gama. Ramon Menezes, de vorige trainer, werd vorige week ontslagen.

In het verleden was Ricardo Sa Pinto dus aan de slag bij Standard en na zijn avontuur in de Jupiler Pro League werkte hij nog bij het Poolse Legia Warschau en het Portugese Braga.