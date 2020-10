🎥 Mannschaft-verdediger gaat over de rooie met brutale elleboogstoot en komt weg met geel

Duitsland en Zwitserland verzorgden woensdagavond het spektakel in de Nations League. Hun duel eindigde op 3-3 en voor Antonio Rüdiger was er een hoofdrol, in de negatieve zin, weggelegd in de absolute slotfase.

Diep in de toegevoegde tijd rukte Antonio Rüdiger, bij 3-3, nog mee op naar het vijandelijke strafschopgebied om een late winning goal te forceren. Dat probeerde hij op een iets te onbesuisde manier. De Duitse verdediger veerde op voor een luchtduel met Nico Elvedi en zwaaide daarbij veel te breed uit met zijn elleboog. Niet echt een natuurlijke beweging. De Zwitserse verdediger kwam er zonder al te veel schade vanaf. 😱 | Rudiger kreeg maar geel voor deze verschrikkelijke elleboogstoot. 🤔#GERSUI pic.twitter.com/S1V8kwFmum — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 13, 2020 Rüdiger kreeg overigens maar geel voor zijn brutale actie...