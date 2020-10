KAA Gent gaat kampioenenmaker en ex-aanvoerder huldigen in de Ghelamco Arena

Na zeven dienstjaren heeft KAA Gent besloten om niet verder te gaan met voormalig aanvoerder Nana Asare. De linksachter wordt binnenkort gehuldigd in de Ghelamco Arena.

Het was niet meteen het afscheid bij KAA Gent waar Nana Asare op gehoopt had. De 34-jarige linksachter verdween onder Jess Thorup van het voorplan en kon zijn plaats niet meer terug opeisen onder Laszlo Bölöni en Wim De Decker.

Huldiging op 26 oktober

Het contract van Asare werd in onderling overleg ontbonden en zo kon hij de Ghelamco Arena niet door de grote poort verlaten. De club wil hem nog wel op gepaste wijze in de bloemetjes zetten voor zijn jarenlange inzet. In 2015 zorgde hij meer voor de eerste en voorlopig enige landstitel uit de clubgeschiedenis.

"De huldiging van Nana Asare die niet kon doorgaan (en voorzien was bij de thuismatch tegen Beerschot), zal nu plaatsvinden op maandag 26 oktober tijdens de thuismatch tegen KRC Genk", klink het op de webstek van de Buffalo's.