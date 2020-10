Croonen en Genk beboet na incident in de spelerstunnel

De voorzitter van de Pro League ging zijn boekje te buiten na het gelijkspel van KRC Genk tegen KV Oostende op 28 september. De Limburgse club kreeg een boete opgelegd.

De spanning bij Racing Genk was groot bij de competitiematch tegen KV Oostende (2-2). Genk leek op weg naar een zege in de eerste wedstrijd onder Jess Thorup, maar gaf die in de slotfase nog uit handen.

Na de match trok voorzitter Peter Croonen, ook de voorzitter van de Pro League, naar de spelerstunnel om daar samen met twee beheerders hun onvrede te uiten. De scheidsrechter nam het op in zijn verslag en Genk keek tegen een sanctie aan.

Die straf houdt een geldboete van 2.500 in, weet Het Nieuwsblad. Genk legt zich neer bij die strafmaat van het Disciplinair Comité.