Rode Duivels in lege stadions op het EK? UEFA-voorzitter: "Dat kan"

Verschillende Europese landen krijgen het coronavirus maar niet onder controle en het is allesbehalve duidelijk hoe de situatie in de zomer van 2021 zal zijn. Hoe zal het EK er bijvoorbeeld uitzien?

Na de uitbraak van het coronavirus in Europa heeft de UEFA besloten om het Europees kampioenschap met een jaar uit te stellen. Euro 2020 is nog wel meer dan een half jaar van ons verwijderd, maar wat de gevolgen van het coronavirus op het toernooi zullen zijn is nog koffiedik kijken.

Aleksander Ceferin ging in er bij het Duitse ARD dieper op in. "Die twaalf organiserende steden willen we graag behouden, maar er kan geschrapt worden of zelfs teruggeschakeld naar een gastland", legde de Sloveen uit.

Of er fans in het stadion mogen kan de UEFA-voorzitter nu nog niet zeggen. "Dat zal afhangen van de evolutie van de pandemie. "Met fans, zonder fans of slechts een gedeeltelijke stadioncapaciteit, het zijn allemaal mogelijkheden."