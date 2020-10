Chiellini vol lof over zijn ploegmaat: "Hij kan de beste verdediger ter wereld worden"

Als het puur op verdedigen aankomt mochten we Giorgio Chiellini het voorbije decennium als een van de besten ter wereld beschouwen. Zelf ziet hij de mogelijkheid dat een ploegmaat van Juventus uitgroeit tot beste verdediger van de wereld.

Giorgio Chiellini neemt het woensdag met Italië op tegen Nederland. Voor die gelegenheid stond de verdediger van Juventus de NOS te woord en hij haalde zijn loftrompet boven voor zijn ploegmaat in de Serie A, Matthijs de Ligt.

Zijn toekomst is stralend.

"Hij is pas net twintig jaar oud, maar in zijn hoofd is hij al dertig. Zijn techniek is ook geweldig", looft Chiellini De Ligt op het mentale en technische aspect. "Nederland heeft fantastische verdedigers dus het wordt lastig om te scoren morgen." De Ligt hoeven de Italiaanse aanvallers al niet te vrezen, want de ex-Ajacied is geblesseerd.

"Het is een fantastische gozer. Hij kan de komende jaren misschien wel de beste verdediger van de wereld worden. Zijn toekomst is stralend", was de lofzang van Chiellini voor zijn ploegmaat nog niet gedaan.