'Manchester United maakt van verdediger prioriteit nummer 1: opstapclausule niet van de poes'

Dat de verdediding van Manchester United nog een versterking kan gebruiken kwam Tottenham bewijzen. Herinner u de 1-6 nederlaag op 4 oktober. Bij de Red Devils hebben ze een target van de stadsrivaal bovenaan het wenslijstje gezet.

De prestaties van Jules Koundé in de Europa League en de Primera División zijn de Europese topclubs niet ontgaan. Verschillende topclubs houden de Franse verdediger van Sevilla in de gaten, waaronder Manchester City.

Nu gaat ook Manchester United zich in de debatten mengen, weet ESPN. Ole Gunnar Solskjaer zou de 21-jarige verdediger zelfs als topprioriteit hebben aangestipt. Man United zou hem in januari al naar Old Trafford willen halen.

De Noorse manager zou hem aan Harry Maguire willen koppelen in het hart van de defensie. Ter herinnering: in het contract van de Fransman zou een opstapclausule van 80 miljoen euro staan.