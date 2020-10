Eerst de kritiek en dan de vertrekwens, maar ploegmaat ziet het goedkomen met Yaremchuk: "Hij zal de knop omdraaien"

Het is een bijzonder turbulent seizoensbegin geweest voor KAA Gent. Twee trainers werden ontslagen en ook met Roman Yaremchuk waren er problemen. Hij liet zich heel kritisch uit tegenover Laszlo Bölöni en wou andere oorden opzoeken.

Maar van die problemen was niets te merken in de laatste competitiewedstrijd. KAA Gent klopte Beerschot met zware cijfers en Roman Yaremchuk scoorde zijn eerste twee goals van het seizoen.

Connectie Depoitre-Yaremchuk

"De klik met Roman Yaremchuk was terug, we vonden mekaar weer", legde Laurent Depoitre uit bij Het Laatste Nieuws. Hij scoorde ook twee keer in die partij. De ervaren spits ziet het wel goedkomen met zijn collega uit Oekraïne.

"Straks spelen we Europa League, hij kan zich ook hier tonen. Zoals ik Roman ken, zal hij de knop wel omdraaien. Hij heeft er alle belang bij om een sterk seizoen neer te zetten, ik ben er zeker van dat hij dat ook wel zal doen", besloot Depoitre.