Amateurclubs gaan het héél moeilijk krijgen: "Kantine-opbrengsten zijn de helft van onze inkomsten"

Corona gaat ook veel amateurploegen in de problemen brengen. De kantine-opbrengsten zijn heel belangrijk voor veel clubs uit de lagere divisies. Nu die ook gesloten moeten worden, dreigen er veel rampen...

Zo ging een ploeg van het VRT-journaal op bezoek bij Mandel United. "Een kantine is een slagader voor een voetbalclub, zeker op ons niveau", zegt Stijn Naessens, sportief verantwoordelijke van Mandel United.

"De horeca-inkomsten bedragen de helft van onze totale inkomsten. Als je die inkomsten niet hebt, wordt het heel moeilijk. In maart dachten we dat het een tijdelijk probleem was, maar het is een structureel probleem aan het worden met een enorme impact die we niet zelf kunnen oplossen."