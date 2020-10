Bob Peeters: "Je zag duidelijk het verschil bij Lommel" & "Wij verdienden de drie punten niet"

Westerlo kon zaterdagavond tegen Lommel het gebrek aan wedstrijdritme niet verstoppen. De Kemphanen ondergingen de partij en moesten achteraf tevreden zijn met een punt. Alweer het derde gelijkspel in vier wedstrijden voor de ploeg van Bob Peeters.

Bob Peeters was na afloop van de partij nuchter en eerlijk in zijn analyse. "Het is duidelijk dat we wel wilden winnen, maar we verdienden het vanavond echt niet. Vooral in de eerste helft zag je een groot verschil met Lommel, dat wel elke week is kunnen blijven spelen."

Zoals bekend gooide corona bij Westerlo roet in het eten. De Kemphanen zagen maar liefst drie competitiewedstrijden uitgesteld worden, en dat was uiteraard zichtbaar tegen Lommel.

Lichtpuntje was misschien wel de Turkse nieuwkomer Cicek. Na zijn hattrick in de Beker trof de Turk ook raak tegen Lommel. "Hij is balvast, weegt op de verdediging en is aanwezig in de box", aldus Peeters. "Hij heeft op fysiek vlak nog een hele weg af te leggen, dus we mogen hem zeker niet overbelasten."