Competitieleider in 1B moet het zonder coach doen: Emilio Ferrera én zijn staf hebben positief getest

Op de zevende speeldag in de Proximus League gaat competitieleider Seraing op bezoek bij RWDM. Het doet dat wel zonder enkele belangrijke figuren in de technische staf.

De Métallos zullen het zondagmiddag zonder hun coach moeten klaren in Molenbeek. T1 Emilio Ferrera, T2 Marc Grosjean en T3 Hicham El Alaoui zijn besmet met het coronavirus.

De spelers krijgen hun tactische richtlijnen mee van keeperstrainer Jean Nicolay. Hij is dus de gelegenheids-T1. Seraing en RWDM bekampen elkaar om 16u in het Edmond Machtensstadion. Bij de leider in 1B zijn ook vier spelers besmet met covid-19.

