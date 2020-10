Boosdoeners van Everton komen met excuses op de proppen na ordinair schoppartijtje in Merseyside-derby

Het ging er bijzonder bitsig aan toe in de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool (2-2) van zaterdagmiddag. Jordan Pickford en Richarlison waren na de wedstrijd de gebeten honden nadat ze elk een gemene overtreding begingen.

De doelman van Everton ging bijzonder fors door op Liverpool-sterkhouder Virgil Van Dijk. De Engelsman kwam met een gele kaart erg goed weg, maar de schade voor de Nederlandse international lijkt veel erger.

Van Dijk moest het veld verlaten en er wordt gevreesd voor een kruisbandblessure en dus een afwezigheid van enkele maanden. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson zegt wel dat Pickford achteraf zijn excuses kwam aanbieden.

“Jordan kwam na afloop naar me toe en bood zijn excuses aan en vroeg me dat aan Virgil te zeggen”, zei hij. “Iedereen vraagt ons erover, dus ik denk dat het een rode kaart had moeten zijn.”

Richarlison vs Thiago

Ook Everton-aanvaller Richarlison liet zich tijdens het bitsige spel verleiden tot een smerige overtreding. Slachtoffer was ditmaal Thiago. De 23-jarige Braziliaan kreeg een rood karton onder de neus geschoven, maar verontschuldigde zich ook op zijn website.

“Iedereen kent mijn achtergrond en weet dat ik nooit een gewelddadige speler ben geweest. Ik ging dat duel niet in met de intentie om Thiago pijn te doen. Ik heb hem al een boodschap gestuurd om me te verontschuldigen en doe het hier ook publiekelijk. Ik hoop dat hij niet geblesseerd is geraakt en dat alles goed is.”