RFC Seraing haalt het in doelpuntrijke wedstrijd van RWDM: Mikautadze opnieuw goed voor 2 doelpunten

De wedstrijd tussen RWDM en RFC Seraing in 1B zorgde deze middag voor heel wat spektakel. De bezoekers haalden het namelijk met 3-4. Mikautadze was opnieuw de grote man bij RFC Seraing met twee doelpunten.

RWDM begon nochtans goed aan de wedstrijd, want na 20 minuten stond de club al 2-0 voor via doelpunten van Rommens en Rocha. Toch kon RFC Seraing nog voor de rust orde op zaken stellen via Mikautadze (2x) en Al Badaoui. RFC Seraing kon dus gaan rusten met een 2-3 voorsprong.

In de tweede helft zag het er opnieuw goed uit voor de thuisploeg, want Faye kreeg net na de rust rood bij RFC Seraing en een minuut later zorgde Rommens voor de 3-3. Toch gingen de bezoekers nog met de drie punten aan de haal na een doelpunt van Bernier: 3-4.

Door deze zege blijft RFC Seraing aan de leiding staan in 1B. De club heeft nu 15 op 21. RWDM staat op de zesde plaats en heeft 6 op 18.