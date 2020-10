'Italiaanse topclub wil snel schakelen en bereidt miljoenenbod voor op Ajax-sensatie'

Ryan Gravenberch is gegeerd wild op de Europese transfermarkt. FC Barcelona wil de middenvelder van AFC Ajax naar Camp Nou lokken, terwijl AC Milan zelfs al een concreet bod aan het voorbereiden is.

We lieten eerder al weten dat FC Barcelona wil investeren in Ryan Gravenberch. De Catalaanse topclub ziet in de 18-jarige middenvelder één van dé wissels voor de toekomst. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Maar er zijn kapers op de kust. Volgens de Italiaanse media bereidt AC Milan momenteel een bod voor. De Milanezen willen zo’n twintig miljoen euro betalen voor Gravenberch.

Is het genoeg?

Maar zal dat genoeg zijn? AFC Ajax liet al meermaals weten dat een vertrek niet aan de orde is voor minder dan dertig miljoen euro. Bovendien liet de speler zelf al optekenen dat hij nog even wil rijpen in Amsterdam.