Arsène Wenger en José Mourinho hebben het nog steeds aan de stok met elkaar: "Precies in de kleuterklas"

Arsène Wenger was niet opgezet met de commentaar van José Mourinho. De Fransman en de Portugees gaan al jaren in de clinch met elkaar en lijken de strijdbijl niet meteen te willen begraven.

Arsène Wenger bracht onlangs een biografie uit, maar in dat boek kwam José Mourinho geen enkele keer ter sprake. Nochtans kwamen de twee elkaar door de jaren heen genoeg tegen in de Premier League.

Daar heeft Mourinho een verklaring voor. "Hij schrijft niet over mij, omdat hij noot van mij kon winnen. Je schrijft in een boek positieve ervaringen en die heeft hij niet met mij", lachtte de coach van Tottenham.

Nu dient Wenger de Portugees van antwoord. "Zijn opmerkingen laten me koud. Het is alsof ik precies weer in de kleuterklas zit met hem. Mar zo is hij nu eenmaal", was Wenger duidelijk.