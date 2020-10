Jordan Pickford krijgt geen sanctie na verschrikkelijke charge op Virgil Van Dijk

Jordan Pickford kwam zaterdag onbesuisd in op Virgil Van Dijk. De verdediger van Liverpool staat daardoor nu maanden aan de kant. Maar voor Pickford volgt er geen straf.

De scheidsrechter besliste zaterdag al dat de fout gebeurde na het fluitsignaal en zo mocht Pickford van geluk spreken dat hij nog op het veld stond. Maar ook nu, na de wedstrijd komt er geen straf voor de Engelse doelman.

De Engelse FA laat verstaan dat het geen sanctie gaat uitspreken voor een gebeurtenis die door de scheidsrechter al behandeld is en dus komt Pickord er goed vanaf.

BREAKING: Jordan Pickford will face no retrospective action over his challenge on Virgil van Dijk on Saturday