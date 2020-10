Ex-coach Anderlecht: "De filosofie van Kompany biedt amper controle"

Anderlecht kan dit seizoen weeral niet overtuigen. Vincent Kompany probeert er alles aan te doen, maar lijkt het op dit moment zelf ook niet meer goed te weten. Ex-coach Ariël Jacobs vindt dat er stabiliteit moet komen: een basiself.

Tegen OHL werd weer een voorsprong weggeven. "Zorgwekkend", aldus Jacobs in HLN. "Bij 2-0 zou je net van de aanvalsdrang van de tegenstander moeten kunnen profiteren om de score uit te diepen, maar daarvoor lijkt er te weinig individueel talent aanwezig... Tegelijk biedt Vincent Kompany's filosofie amper controle, aangezien er nauwelijks kansen voortkomen uit het balbezit. Het lijkt wel balbezit om het balbezit."

Met 28 spelers die dit seizoen al de revue passeerden is het ook niet meteen een huis van stabiliteit. "Is het bewust roteren of er niet goed aan uit kunnen? Anderlecht moet terug naar de basis. Kijk, je moet wat mij betreft geen vaste basisploeg hebben, maar de ruggengraat van het team mag niet elke week wijzigen. En dat ze niet beginnen over Trebel, hé - vorig seizoen was hij nog persona non grata. Het is simpel: er moet houvast zijn. Ik mis een lijn."