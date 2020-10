Er is veel meer dan enkel Club Brugge op dinsdag: wie doet de beste zaken in de Champions League?

Club Brugge begint op dinsdag aan zijn Europees avontuur in de Champions League in Sint-Petersburg. Maar er is nog veel meer uiteraard!

Zo zijn er in totaal acht wedstrijden op dinsdag in de Champions League, met daarbij toch enkele heel erg interessante duels. Heel wat van de topploegen komen voor het eerst opnieuw de internationale wei in en dus is het afwachten wie er allemaal al in vorm zit. Favorieten? Barcelona, Juventus, PSG, Chelsea: heel wat potentiële favorieten voor de eindzege komen meteen in het strijdtoneel. Verder is het ook afwachten wat Lazio en Dortmund doen in de groep van Club Brugge. Hopen dat Dortmund alles wint en zo de strijd om de tweede plek open houden? Heel wat leuke matchen op dinsdag - doe er je voordeel mee via BetFIRST en waag je eventueel aan een leuke combo!





Volg Barcelona - Ferencv√°ros live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.