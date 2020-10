Voormalige Rode Duivels onder de indruk: "Hij is de opvolger van Kompany"

De manier waarop Zinho Vanheusden tegen Club Brugge voetbalde zaterdag heeft indruk gemaakt. De 21-jarige kapitein van de Rouches verdedigde niet enkel met flair, maar droeg ook aanvallend meer dan zijn steentje bij. Ex-verdedigers Philippe Albert en Walter Meeuws zijn onder de indruk...

Philippe Albert schept grote verwachtingen. "Hij is de opvolger van Vincent Kompany bij de nationale ploeg. Vandaar ook dat Martinez hem terecht selecteerde voor de nationale ploeg. Hij is een verdediger die zich smijt in duels zoals Vermaelen, maar die leverde vaker gewoon zijn bal in. Vanheusden is ook enorm getalenteerd met de voeten en durft te dribbelen. Zoals zijn vader ­Johan, ook een heel slimme ­speler", klinkt het in HLN.

Walter Meeuws, zelf ex-Standard, springt hem daarin bij. “Johan was een stilist. Zoals hij nu bezig is, kan Vanheusden op het EK al zijn plaats afdwingen en tegen zijn 23, 24 jaar een vaste man bij de Rode Duivels zijn. Hij lijkt ­alleszins over het internationale niveau te beschikken. Bij andere verdedigers die worden opgeroepen, stel ik me daar vragen bij.”