Bart Verhaeghe is ambitieus: "Overwinteren blijft onze ambitie, maar ik blijf realistisch"

Club Brugge heeft gisteren een uitstekende zaak gedaan in de Champions League. Ze wonnen met 1-2 op het veld van Zenit. Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, blijft dan ook ambitieus.

Bart Verhaeghe kon er zelf niet bij zijn omdat hij in zelfisolatie moest, maar hij heeft de wedstrijd uiteraard thuis op de voet gevolgd. Hij was trots op zijn ploeg. "Ik ben blij, trots en dankbaar. Ik ben in de armen van mijn dochter gevlogen", vertelde Verhaeghe bij Radio 1.

De voorzitter van Club Brugge blijft door deze overwinning ambitieus. "Onze ambitie blijft overwinteren, maar ik blijf realistisch. Normaal gezien zijn Lazio en Dortmund sterkere ploegen, maar het blijft voetbal", staat te lezen bij Sporza.