Eden Hazard is nog niet klaar: CL, Clásico en tweeluik met de Rode Duivels vrij onhaalbaar

Zij die hoopten op goed nieuws over Eden Hazard kregen van Zinédine Zidane niet te horen wat ze graag wilden horen. Geduld is het sleutelwoord.

De Spaase krant Marca, doorgaans goed geïnformeerd over de gang van zaken bij Real Madrid, bevestigde woensdag dat de terugkeer van Eden Hazard nog niet voor de komende weken is. Het is wellicht nog wachten tot ergens in november...

Zinédine Zidane liet de Rode Duivel uit zijn selectie voor de Champions League woensdagavond en ook de Clásico tegen Barcelona (24 oktober) komt nog te vroeg. Hazard zou nog minstens drie weken moeten trainen om zonder risico zijn comeback op het veld te kunnen maken.

De duels met de Rode Duivels op 10 en 18 november zijn dus ook onzeker, bevestigt Marca. Op de vooravond van de CL-match verklaarde Zidane nog dat de blessure ernstiger is dan gedacht. Hij is er ook van overtuigd dat hij tot aan het einde van het seizoen op Hazard kan rekenen, eens hij helemaal fit verklaard is...