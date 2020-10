KAA Gent maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Slovan Liberec: 16-jarige doelman gaat mee naar Tsjechië in plaats van Sinan Bolat

KAA Gent heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Europa League-wedstrijd tegen Slovan Liberec. Sinan Bolat is er niet bij door een schorsing, maar zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door de 16-jarige René Vanden Borre.

KAA Gent beginnen donderdag aan hun avontuur in de Europa League op het veld van Slovan Liberec. Vandaag hebben de Buffalo's hun selectie bekendgemaakt voor deze wedstrijd en de grootste naam die ontbreekt is Sinan Bolat. De doelman is geschorst.

Wie er wel bij is, is de 16-jarige doelman René Vanden Borre. Hij vervangt Sinan Bolat in de selectie. De kans dat hij in actie zal komen is uiteraard zeer klein, want hij is de derde doelman achter Davy Roef en Owen Jochmans.