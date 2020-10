Rondje dansen op het Kampioenenbal: Lukaku redt een punt voor Inter met twee doelpunten, terwijl Bayern toont waarom het dé topfavoriet is

Club Brugge won gisteren met 1-2 op het veld van Zenit FC. Ook vanavond stond er Champions League op het menu. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Bayern München 4 - 0 Atlético Madrid

Bayern München toonde niet alleen waarom het de Champions League vorig seizoen won, maar ook meteen waarom Der Rekordmeister ook dit seizoen dé topfavoriet is. Atlético Madrid kwam nooit in het stuk voor.

Real Madrid 2 - 3 Shakhtar Donetsk

Real Madrid liet zich verrassen door de oranjehemden. Aan de rust stond Real Madrid met 0-3 in het krijt. In de absolute slotfase leek Vinicius Junior de gelijkmaker te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd.

Internazionale FC 2 - 2 Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar Romelu Lukaku bezorgde Internazionale FC uiteindelijk een punt. Big Rom nam ook het eerste Italiaanse doelpunt voor zijn rekening.

Manchester City 3 - 1 FC Porto

The Citizens hadden het niet onder de markt tegen de Portugese topclub. Manchester City was op achtervolgen aangewezen, maar de Engelsen zetten de scheve situatie na de rust helemaal recht.

AFC Ajax 0 - 1 Liverpool FC

AFC Ajax is er niet in geslaagd om te stunten tegen Liverpool. Meer zelfs: het was Nicolas Tagliafico die de Ajacieden met een eigen doelpunt de das heeft omgedaan. The Reds waren nooit overtuigend.

Overige resultaten:

RB Salzburg 2 - 2 Lokomotiv Moskou

Olympiakos Piraeus 1 - 0 Olympique Marseille

FC Midtjylland 0 - 4 Atalanta Calcio