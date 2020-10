Europa League: Bayer Leverkusen haalt uit, Napoli verliest van AZ

Om 18u55 moesten enkele ploegen al vol aan de bak in de Europa League. Er waren enkele verrassingen, want Arsenal raakte pas in het slot voorbij Rapid Wien en Napoli verloor van het Nederlandse AZ.

De grootste verrassing van de avond was misschien wel in Groep F, want AZ zorgde voor een stunt door te winnen op het veld van Napoli. Het werd 0-1 dankzij een doelpunt van Dani De Wit. AZ moest het zonder enkele sterkhouders doen door het coronavirus.

In Groep B kwam Arsenal dan weer met de schrik vrij, want pas in de laatste 20 minuten konden ze twee keer scoren en zo Rapid Wien opzij zetten. David Luiz en Aubameyang zorgden voor de doelpunten. In Groep E kon Mario Götze dan weer scoren voor PSV, maar het was niet genoeg om Granada te verslaan. Het werd 1-2 voor de Spanjaarden.

Een overzicht van alle uitslagen vindt u hieronder:

Groep A

BSC Young Boys - AS Roma: 1-2

CSKA Sofia - Cluj: 0-2

Groep B

Rapid Wien - Arsenal: 1-2

Dundalk - Molde: 1-2

Groep C

Hapoel Beer Sheva - Slavia Praag: 3-1



Bayer Leverkusen - Nice: 6-2

Groep D

Lech Poznan - Benfica: 2-4

Standard - Rangers: 0-2

Groep E

PSV - Granada: 1-2



PAOK Saloniki - Omonia Nicosia: 1-1

Groep F

Rijeka - Real Sociedad: 0-1

Napoli - AZ: 0-1