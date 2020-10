🎥 Kemar Roofe scoort heerlijk doelpunt tegen Standard en heeft daarmee zeer straf record beet in de Europa League

De aanvaller van de Rangers moest vandaag tevreden zijn met een invalbeurt, maar op het einde van de wedstrijd was Roofe wel goed voor een indrukwekkend doelpunt. De ex-aanvaller van Anderlecht moest eerst nog voorbij een tegenstander en dan scoorde hij met een magistrale lob vanop de middelijn.

Daardoor heeft Roofe misschien al wel de prijs voor het doelpunt van het jaar beet in de Europa League, maar daarnaast heeft hij ook een straf record te pakken. Nog nooit eerder heeft een speler in de Europa League namelijk van deze afstand kunnen scoren.

54.6 - Kemar Roofe's goal for Rangers against Standard Liège was scored from a distance of 54.6 yards, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League. Spectacular. #UEL pic.twitter.com/71qN1QUtdq