Eindelijk ook in Champions League dubbele cijfers voor Lukaku: "Als het mentaal goed zit, dan is hij de beste spits ter wereld"

'Mister Europe', nog maar eens was Romelu Lukaku doeltreffend voor Internazionale op het Europese toneel. De Rode Duivel sleepte met twee rozen eigenhandig een punt uit de brand voor de 'Nerazzuri' tegen Borussia Mönchengladbach.

En of hij scherp staat. Met negen goals in acht wedstrijden, voor club en land, is Lukaku aan een straffe reeks bezig. Nog zo'n opmerkelijke reeks is die van het aantal achtereenvolgende duels waarin hij gescoord heeft in Europa.

Momenteel zit hij aan negen. Dat zijn er evenveel als Lewandowski, al zette hij zijn reeksje wel neer in de Champions League. Ronaldo (11) doet nog straffer. Door zijn twee goals dikt de Rode Duivel zijn doelpuntentotaal in de Champions League aan tot elf goals.

Van de Belgische schutters doet enkel Mertens beter op het miljoenenbal. Die heeft er namelijk al zestien in liggen, al vermoeden we dat ook dat record Lukaku vrij snel zal verpulveren.

Zijn manager, Federico Pastorello, spaart de lof voor zijn pupil dan ook niet. "Het was voor Romelu uiteindelijk de juiste keuze om naar Italië te komen en in het bijzonder naar Inter. Hij heeft er een familie gevonden. De supporters houden van hem en dat heeft hij nodig. Hij moet liefde rond zich voelen. Hij is daar gevoelig voor. Als mensen van hem houden en voor hem zorgen. Als het op dat vlak mentaal goed zit, dan is hij de beste spits ter wereld", klinkt het bij Sky Sports.