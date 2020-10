Datum bekend voor loting Europese kwalificatiegroepen WK 2022

Op 7 december staat in Zürich de loting op het programma van de Europese kwalificatiegroepen voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022. De FIFA heeft de datum donderdagavond zelf bekendgemaakt op haar officiële website.

De Rode Duivels weten in december dus tegen wie ze het eerst zullen moeten opnemen als ze zich willen kwalificeren voor het WK. De groepswinnaars gaan rechtstreeks door naar het wereldkampioenschap en de ploegen die op de tweede plaats eindigen in hun groep moeten hun kwalificatie via play-offs afdwingen.

📰 CONFIRMED: The @UEFA Preliminary Draw for the FIFA #WorldCup Qatar 2022 will take place on 7 December



📺 Ceremony will be live-streamed on https://t.co/zJTWWlvUsi



ℹ️ More info 👉 https://t.co/IKkR0AaasO pic.twitter.com/vkFIti5igq