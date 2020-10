Gerkens heropende na 27 jaar de rekening voor Antwerp in Europa: "Stress? Die was er niet"

Het was niet het allermooiste doelpunt uit de geschiedenis van de Europa League, maar wel een hele belangrijke. Pieter Gerkens hielp Antwerp mee aan de overwinning tegen Ludogorets in de Europa League.

De 25-jarige middenvelder was dan ook in de wolken met zijn doelpunt: "Het was geen mooie goal, maar ze telt, da's het belangrijkste", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Het was een doelpunt dat we dringend nodig hadden op dat moment. We kregen in de eerste helft genoeg kansen om te winnen, maar moesten toch weer eerst op achterstand komen."

"We speelden een goede wedstrijd, met hoge druk. Heel blij dat we winnen, dat we die achterstand toch opnieuw konden ombuigen. Stress? Die was er niet. We hebben heel hard gewerkt om hier te staan. Iedereen was heel gemotiveerd en hongerig, dat hebben we ook op het veld getoond."