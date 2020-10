Meunier krijgt de volle laag van Bild: "Ontwikkelt zich tot transferflop"

Thomas Meunier heeft de volle laag gekregen van het Duitse Bild. Het blad vraagt zich af of hij geen totale floptransfer gaat worden. Vooral in de CL-match tegen Lazio maakte hij geen te beste beurt.

Meunier zal vanavond goed moeten zijn in de derby tegen Schalke 04. Dat zou hem al heel wat meer krediet opleveren. Na de match tegen Lazio - waarin hij 19 keer de bal verloor en ook de 0-1 inluidde met een balverlies - kreeg hij de volle laag: “Meunier entwickelt sich zum Transfer-Flop”

Letterlijk: "Meunier ontwikkelt zich als transferflop". Maar dat had u zelf ook wel zonder Duitse kennis kunnen afleiden. Zijn voorganger Achraf Hakimi was een publiekslieveling en sterkhouder, die vorig seizoen goed was voor 9 goals en 10 assists. Meunier heeft nog niet kunnen bijdragen aan een doelpunt. Hopelijk voor hem komt daar snel verandering in.