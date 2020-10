🎥 City morst alweer met de punten na matige prestatie tegen West Ham, dat een fantastische goal scoorde

Manchester City zit nog niet op het juiste elan. Tegen West Ham moesten ze een puntendeling toestaan nadat de Hammers eerst op voorsprong kwamen. Kevin De Bruyne kreeg een klein halfuur speeltijd.

Zonder De Bruyne begon City goed, maar zakte gaandeweg verder weg. Op de 18de minuut besliste Michail Antonio om zijn mooiste goal van het seizoen te maken. Met een verdediger in de rug pakte hij uit met een omhaal en raakte de bal perfect. Ederson had er geen verhaal tegen.

GOAL ! Antonio scores vs Man City. (Great Goal) 1-0 pic.twitter.com/IbEMNOy354 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 24, 2020

West Ham was de evenknie van de Citizens en had nog een paar kansen. Bij de rust besliste Guardiola om een teleurstellende Agüero naar de kant te halen voor Phil Foden en dat rendeerde quasi meteen. De aanvaller maakte er al snel 1-1 van.

Een klein halfuur voor tijd mocht ook De Bruyne zijn rentree maken. Hij had nog niet het juiste ritme te pakken, maar dat had ook Raheem Sterling niet. Hij kreeg nog een paar heel goeie kansen, maar verkwanselde ze.

City blijft zo op een ondermaatse elfde plaats hangen met slechts acht punten uit zes wedstrijden. Er moet snel iets gebeuren of de tegenstand is weg voor het seizoen goed en wel begonnen is.