Opnieuw puntenverlies voor Juventus in de Serie A

Juventus heeft opnieuw punten laten liggen in de Serie A. De Italiaanse kampioen raakte deze avond niet voorbij Hellas Verona. Het werd 1-1. Favilli opende de score voor de bezoekers, maar Kulusevski zorgde voor de gelijkmaker.

Juventus moet het nog steeds zonder Cristiano Ronaldo doen en de Italiaanse kampioen heeft het lastig zonder de Portugees, want ook vandaag zijn ze er niet in geslaagd om te winnen in de Serie A. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Hellas Verona.

Op het uur kon Andrea Favilli Hellas Verona op voorsprong zetten, maar in de slotfase zette Dejan Kulusevski de 1-1 eindstand op het bord. Door het gelijkspel staat Juventus nu op de vijfde plaats met 9 op 15. Ze volgen op drie punten van leider AC Milan.