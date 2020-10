Verhaeghe en Club Brugge zijn klaar om 25 miljoen euro voor De Ketelaere te weigeren: "Want is dat niet de wens van heel België?"

Charles De Ketelaere is hét goudhaantje van Club Brugge. Ook Bart Verhaeghe beseft dat de kans groot is dat het jeugdproduct ooit het Belgische transferrecord zal breken. Al is blauw-zwart niet van plan om hem meteen te laten vertrekken.

Voetbalminnend Europa heeft Charles De Ketelaere op het veld van Zenit FC niet alleen zien scoren, maar ook zien domineren. De 19-jarige aanvallende middenvelder danste op het Kampioenenbal alsof hij nooit iets anders gedaan heeft.

Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat De Ketelaere in januari en vooral volgende zomer op de lijstjes van enkele Europese grootmachten zal prijken. “Wat ik ga doen als er morgen een club 25 miljoen euro op tafel wil leggen? We hebben al aanbiedingen van die grootorde geweigerd.”

Bart Verhaeghe heeft het over Hans Vanaken. “Hij is trouwens hét bewijs dat je met een Belgische ploeg ook op het hoogste niveau kan meedoen”, legt de voorzitter van Club Brugge uit in Het Laatste Nieuws. “Is dat niet de wens van heel België?”

Charles De Ketelaere is enorm getalenteerd en Club Brugge brengt hem op het juiste moment

De wens van De Ketelaere is duidelijk. Ook zelf wil hij eerst en vooral een sterkhouder worden op Olympia. “Bovendien is het iemand van net om de hoek, geboren en getogen in Brugge. Zijn ontwikkeling is het resultaat van een heel goede samenwerking. Charles is enorm getalenteerd en wij brengen hem op het juiste moment.”