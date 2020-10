Manchester United komt met officieel statement naar buiten: "We steunen Pogba in de strijd tegen fake news"

Manchester United steunt Paul Pogba in zijn strijd tegen fake news. De Franse middenvelder kan het niet verkroppen dat hij wordt gelinkt aan een vertrek bij de Franse nationale ploeg.

Eventjes de situatie kaderen: volgens The Sun stopt Paul Pogba bij de Franse nationale ploeg na een dispuut over het recente terrorisme in zijn thuisland. "Ze hebben het weeral gedaan", wees de Fransman al naar de tabloid op de sociale media.

"We steunen onze middenvelder in zijn strijd tegen fake news", komt Manchester United met een officieel statement op de proppen. "Paul heeft respect voor zijn eigen religie en voor de overtuiging van anderen. Hij is nog steeds helemaal toegewijd aan zijn land."