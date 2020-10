Weeral met bang hartje bij Westerlo: "Leuk is anders"

Het virus was net buiten bij Westerlo of ze kregen zaterdagmiddag ambetant nieuws. Bij Deinze, de tegenstander waar ze vrijdag tegen speelden, was er een grote uitbraak. De spelers wachten nu af...

Lukas Van Eenoo geeft toe dat hij er toch wat schrik van heeft. "Ik wil niet te veel denken aan de vele positieve gevallen bij Deinze", zegt de aanvoerder in GvA. "Bij ons begon het zes weken geleden met één speler die positief testte en het virus verspreidde zich razendsnel. Het probleem is dat je niet weet van waar het komt. We moeten er mee leren omgaan, maar leuk is anders."

Intussen is het nog niet duidelijk wanneer Westerlo zijn drie inhaalmatchen zal spelen. "Nu geeft het klassement een vertekend beeld. Vervelend. Ik was na het gelijkspel in Deinze gebrand op de drie punten en gefocust. Laten we hopen dat we zaterdag tegen Union kunnen spelen, een club die voorlopig nog niet getroffen is."