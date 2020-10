📷 🎥 Slechts een afwezige bij Antwerp, geen nieuwe coronagevallen én Lukaku traint mee voor de match tegen Tottenham

"Corona bepaalt wie speelt", liet Ivan Leko enkele dagen geleden nog optekenen. Wel, de Kroatische trainer van Royal Antwerp FC mag zich in de handen wrijven, want niemand testte positief bij de Great Old.

Ivan Leko zag dus geen extra spelers uitvallen in de laatste tests voor de topmatch tegen Tottenham. Buiten de langdurig geblesseerde Coopman, Benson en De Sart was iedereen op training. Dylan Batubinsika zit nog in quarantaine nadat hij vorige week besmet geraakt met het longvirus. In principe kan Leko met dezelfde elf als in de stadsderby aantreden, want Mbokani is niet langer geschorst.