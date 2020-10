Mourinho poeslief voor Antwerp, Leko én D'Onofrio: "Antwerp is onze sterkste tegenstander"

Tottenham Hotspur neemt het morgen op tegen Antwerp FC. José Mourinho onderschat de oudste club van België niet. "Ik zag meteen dat Ivan Leko een goede coach is."

Ivan Leko liet al meermaals optekenen dat José Mourinho in zijn ogen één van de grootste coaches is. Maar ook The Special One had een bloemetjes bij voor de Great Old.

"Antwerp is onze sterkste tegenstander in de poule", begint Mourinho zijn virtuele persbabbel. "Ik heb zoveel mogelijk duels van Antwerp bekeken. Zonder Leko te kennen weet ik dat hij een goede coach is."

De Portugees zal op de Bosuil met Luciano D'Onofrio een oude bekende tegen het lijf lopen. "Ik ben blij dat ik een oude vriend zal ontmoeten. Het is dan ook een hele eer om tegen zijn team te mogen spelen."