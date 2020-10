Juventus maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen FC Barcelona: Geen Cristiano Ronaldo, maar wel een jonge Belgische verdediger

Vanavond staat in de Champions League een kraker op het programma tussen Juventus en FC Barcelona. Bij Juventus is Cristiano Ronaldo er niet bij, omdat hij nog niet verlost is van het coronavirus, maar Koni De Winter is wel van de partij.

Cristiano Ronaldo is nog steeds niet verlost van het coronavirus. De Portugees zit dan ook niet in de selectie van Juventus voor de wedstrijd tegen FC Barcelona. Ook Alex Sandro, Giorgio Chiellini en Mathijs de Ligt zijn er niet bij. Aangezien er dus twee verdedigers niet bij zijn, krijgt onze landgenoot Koni De Winter een plaats in de selectie van Juventus. De jonge verdediger, opgeleid bij Lierse en Zulte Waregem, speelt sinds 2019 voor de jeugdploegen van de Bianconeri. Daouda Peeters, een andere Belg die uitkomt voor de U23 van Juventus, is er niet bij. Andrea Pirlo heeft hem niet geselecteerd. ⭐📝 #𝐔𝐂𝐋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐍! 👊



The Bianconeri selected for ⚪⚫ #JuveBarça 🔵🔴#JuveUCL #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/yDKQTurfmo — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020





Volg Juventus - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.