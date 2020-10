Absolute sterkhouder van Hoffenheim, die in de belangstelling staat van Bayern München, is er deze avond niet bij tegen KAA Gent

Een speler waar KAA Gent vanavond geen rekening mee zal moeten houden, is Andrej Kramaric. Het scheelt een slok op de borrel, want de aanvaller van Hoffenheim scoorde dit seizoen al 8 keer in 4 wedstrijden in alle competities samen.

De sterkhouder, die onder meer in de belangstelling staat van Bayern München, zit in quarantaine omdat hij eerder het coronavirus had opgelopen. Ook Kasim Adams en Pavel Kadeřábek zullen er vanavond niet bij zijn voor de Duitsers.

🗣️ "We're still without Andrej #Kramaric, Pavel #Kaderbaek and @KassimAdams24. The three of them will hopefully return from quarantine in the next few days."



Sebastian #Hoeneß on the players that didn't travel.#GNTTSG | #UEL | @EuropaLeague pic.twitter.com/Au1FsstPe4