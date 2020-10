Vanaken, all-time topschutter van Brugge in de CL: "Ik weet nog altijd niet wat er gebeurd is"

Hans Vanaken een penalty geven, is bijna altijd prijs. Zijn koelbloedigheid vanaf elf meter is bijna ongeëvenaard. Al wist hij eigenlijk niet waarom hij die strafschop mocht trappen...

Zonder beelden was het ook moeilijk om te weten waarom de VAR de ref bij zich riep. "Ik weet eigenlijk nog altijd niet wat er gebeurd is", lachte Vanaken na de match. "Ze waren wel redelijk stevig aan het sleuren bij hoekschoppen. Ik had vanuit mijn ooghoek wel iemand zien neergaan. Blijkbaar was het Mats (Rits, nvdr.) Het zal wel juist zijn als de VAR het gezien heeft zeker?"

Daarmee scoorde hij zijn vierde goal in de CL. Niemand bij Club deed ooit beter. "Dat is een leuke statistiek, maar ik had liever gewonnen en niet gescoord. Maar ik hoop er in de komende vier matchen nog wel wat te maken en zo mijn steentje bij te dragen. Ik hoop alvast niet dat het bij vier eindigt."

"In de tweede helft vonden we de gaatjes wel, maar we misten wat efficiëntie. Jammer, want er zat zeker meer in. We hadden het in het begin wat moeilijk, maar lieten de moed niet zakken na de 0-1. Scoren voor de rust was dan ook ideaal. We probeerden het wel in de tweede helft, maar uiteindelijk hield Mignolet ons nog recht. Anders stonden we hier nog ontgoochelder."