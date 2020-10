"Ik kan Ritchie en Refaelov toch niet vragen om thuis te blijven en te rusten": niet veel wissels verwacht bij Antwerp

Bij Royal Antwerp FC zullen ze opgelucht ademhalen als de interlandbreak is aangebroken. Tot dan is het elke drie of vier dagen vol aan de bak tegen een moeilijke tegenstander. Zondag kwam Beerschot op bezoek, donderdag Tottenham. Wordt dat fysiek niet te zwaar?

Zeker omdat Ivan Leko al aangaf dat hij niet te veel wissels wil doorvoeren. "Ik kan toch niet tegen jongens als Faris (Haroun), Ritchie (De Laet) of Lior (Refaelov) zeggen dat ze tegen Tottenham maar op de bank moeten blijven om uit te rusten. Dit is niet het juiste moment om iemand rust te gunnen", gaf de coach van Antwerp aan.

Fysiek zijn we een van de sterkste ploegen in de competitie.

We kunnen dus een vergelijkbaar elftal verwachten met dat van de stadsderby. Temeer omdat RAFC gespaard bleef bij de coronatesten. Daarnaast is Leko sowieso geen fan van roteren. "We calculeren niet, niemand speelt op besparingsmodus. Bovendien wíl iedereen die match ook spelen. We hebben vier dagen tijd gehad om te rusten en ons voor te bereiden. En fysiek zijn we een van de beste ploegen in de (Belgische, nvdr.) competitie."

Spelen op adrenaline

Ritchie De Laet en Lior Refaelov gaven daags voor de match aan dat ze zich goed voelen. "Tegen Beerschot was er misschien wat vermoeidheid, maar de staf heeft goed werk geleverd om ons weer fit te krijgen. De adrenaline zal het overnemen vanaf het eerste fluitsignaal", aldus De Laet.

"We zijn het oudste team in België, maar we kunnen dit aan. Dat is het resultaat van een goeie voorbereiding op deze intense periode. Er is hard gewerkt en daar plukken we nu de vruchten van", voegde Refaelov er nog aan toe.