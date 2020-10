Musashi Suzuki: de A-typische Japanse revelatie bij Beerschot die twee keer scoorde tijdens de Antwerpse derby

In de symbolisch meest belangrijke wedstrijd van je club maar liefst twee keer kunnen scoren! Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar Suzuki kreeg het toch voor elkaar. De enige tegendoelpunten die Antwerp die avond kreeg kwamen van Musashi Suzuki. Hij is tevens de meest efficiënte spits in België.

Een overwinning zat er niet in voor Beerschot die met 3-2 verloor van Antwerp. Maar we zagen toch veel positieve dingen. En dé uitblinker van de avond was zonder twijfel Musashi Suzuki. De Japanner wist twee keer te scoren tegen Antwerp. De enige twee doelpunten voor Beerschot die avond. En voor de speler zelf zijn 3e en 4e doelpunt in 6 wedstrijden.

Jamaica:

Bij het binnenkomen op de persconferentie lijkt hij eerder op een Amerikaanse basketbalspeler met zijn imposante postuur en baggy jogging dan wat je op het eerste zicht zou verwachten van Japanse voetballer. Dat komt door zijn Jamaïcaanse roots van vaderskant.

Suzuki werd geboren op Montego Bay in Jamaica en verhuisde op zesjarige leeftijd met zijn Japanse moeder terug naar haar thuisland.



“Mijn vader woont er nog steeds dus ik heb nog altijd een band met Jamaica maar in de eerste plaats zie ik mezelf als een Japanner”, aldus Suzuki.

“Mijn moeder heeft ook een foto met Usain Bolt en bij ons thuis hangt zijn handtekening zelf aan de muur. Jamaica blijft nog steeds een speciale plaats voor mij. Ik ben er sindsdien nog niet naar teruggekeerd maar eenmaal mijn kindjes wat ouder zijn wil ik ze er sowieso meenemen op vakantie.”

De indruk die wij over het algemeen van Japanners hebben is dat ze zeer beleefd, gedisciplineerd en introvert zijn. Maar in de kleedkamer laat hij een andere indruk na. Suzuki is zeer extravert en joviaal. “Dat zou wel eens kunnen liggen aan mijn Jamaïcaanse roots”, zegt hij zelf.

"Maar ik zou eigenlijk nog beter willen communiceren met mijn ploeggenoten. Dus volg ik momenteel Engelse les. Ik praat best wel al goed Engels, maar soms moet ik toch nog zoeken achter bepaalde woorden of goed nadenken hoe ik mezelf kan verwoorden. Dat zou ik graag vlotter zien."

Ook in het dagelijks leven is de taalbarrière en het cultuurverschil soms een struikelblok, die vaak ook grappige situaties met zich meebrengt:

“Japan is een land met heel veel kleine supermarktjes op elke hoek. Die zijn 24/24 open. Dus ik schrok best wel hard toen ik zag dat de winkels hier al zo vroeg sluiten. Ik heb me soms al moeten haasten. En ook eten kopen is niet evident. Want hier staat alles in het Nederlands en van sommige producten heb ik dan ook geen flauw idee van wat ze zijn of hoe ik ze moet bereiden." (lacht)

Voor Suzuki is het zijn eerste ervaring in het buitenland. Tot voor kort speelde hij in Japan, waar zijn moeder vandaan komt en hij opgegroeid is. Hij ervaart de overstap zeer goed zegt hij zelf. Ook het aanpassen aan het team en de competitie verliep best vlot.

Over de omkadering en steun van Beerschot, zowel de staf als het team zelf, heeft hij alleen maar woorden van lof. “Ze helpen me echt goed integreren. Ik kan alles aan ze vragen en we schieten goed met elkaar op. Vooral ‘Bombo’ (een bijnaam van de spelers voor Abdoulie Sanyang) is echt mijn maatje hier. Maar ik heb goed contact met heel het team.”

Binnen enkele maanden komen ook zijn vrouw en kindjes hem vervoegen in Antwerpen.

Voor hij naar België kwam had hij wel een beetje twijfel.

“Ik hield er rekening mee dat het een grote aanpassing ging worden voor mij. Maar dat is normaal voor een profvoetballer. Ik was niet zeker dat ik een basisplek ging kunnen afdwingen, maar zoiets hangt enkel van jezelf af en hoe hard je werkt."

De Antwerpse derby:

Scoren in de symbolisch misschien wel belangrijkste wedstrijd voor je ploeg, dat moet goed voelen. Maar zelfs twee keer kunnen scoren. Dat moet wel heel speciaal zijn. En Suzuki heeft dat verwezenlijkt:

“Ploeggenoten hadden me al verteld hoe belangrijk deze wedstrijd was. Het leefde echt in de groep. Ze vertelden me dat het niet enkel voor de ploeg, maar ook voor de stad een speciale wedstrijd was.”



“Vooral de busrit was iets dat voor mij heel uniek was. In Japan is er soms ook heel veel volk, maar die passie van de fans die de bus opwachtten… Zoiets had ik nog nooit eerder meegemaakt! Het gaf me een boost van adrenaline. Dan pas besef je echt van oké, we moeten er hier alles aan doen om te winnen. Dus de fans hebben zeker hun steentje bijgedragen.”

Suzuki vind het dan ook zeer jammer dat ze er weer niet meer bij kunnen zijn in het stadion:

“In een leeg stadion spelen valt niet te vergelijken met spelen voor publiek. Dan pas besef je van ‘Ik ben echt een prof en ik speel hier goed’ dus ik hoop dat we de fans snel terug zullen kunnen verwelkomen.”



Het grootste verschil tussen de Japanse en de Belgische competitie is volgens Musashi dat hier heel veel waarde gehecht wordt aan een speler zijn persoonlijke fitheid en zijn individuele spel terwijl in Japan net het combinatiespel en passing het belangrijkst zijn.

In zijn thuisland had hij Morioka al zien spelen, maar het is vooral in België dat Morioka als tegenstander een sterke indruk heeft nagelaten op zijn landgenoot.

“Ik was echt onder de indruk van zijn impulsen en snelheid. Hij duikt op op plaatsen waar hij voor veel gevaar kan zorgen en daar ben ik tijdens mijn wedstrijden ook telkens heel hard mee bezig. Opduiken op plaatsen waar het voor de tegenstander het gevaarlijkst is. Zowel in de rug als tijdens voorzetten. En dat is op de Bosuil goed gelukt.”

Musashi Suzuki is een gemotiveerde speler waar we duidelijk nog veel van gaan zien.

Beerschot liet naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen OH Leuven komende zaterdag nog weten dat ze de resultaten van hun Covid19-tests nog niet binnen gekregen hebben. Die worden in de loop van de avond of vrijdag doorheen de dag gecommuniceerd.