De stem van de rede? PSV-coach vindt dat UEFA moet ingrijpen qua interlands in november

Veel spelers klaagden al over de drukke kalender. Maar is het in de huidige omstandigheden, waar de coronacijfers overal de lucht inschieten, ook nog verantwoord om de nationale ploegen aan het werk te zetten. PSV-coach Roger Schmidt trekt aan de alarmbel.

"Als het zo doorgaat en de situatie verslechtert, moeten we ons afvragen of het echt zin heeft spelers naar andere landen te laten reizen en zo te helpen het virus mogelijk te verspreiden", zegt hij in Voetbal International. "Nu steeds meer mensen geïnfecteerd raken, ook binnen voetbalclubs, denk ik dat interlands spelen geen zin heeft." Hij is niet de enige die er zo over denkt, maar de UEFA heeft de eindbeslissing. "Ik kan dit niet beslissen en ik snap het belang van interlandvoetbal, maar de gezondheid van de spelers gaat uiteindelijk boven alles."





