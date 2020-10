Ronald Koeman zeer tevreden over de prestatie van zijn ploeg: "We speelden een geweldige wedstrijd"

FC Barcelona heeft gisteren nog eens indruk kunnen maken in de Champions League. De Catalaanse topclub haalde het met 0-2 van Juventus, maar de score had zeker nog verder kunnen uitlopen.

Na de wedstrijd was Ronald Koeman, de Nederlandse trainer van FC Barcelona dan ook zeer tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld tegen een geweldig team", aldus Koeman.

"We hebben veel kansen gecreëerd, maar we hadden de wedstrijd iets vroeger moeten beslissen. Antoine Griezmann heeft wat pech gehad met zijn schot tegen de paal, want hij kon het niet beter doen. Ondanks het ontslag van de president op dinsdag reageerde de ploeg zeer goed, dus ik ben blij met het karakter van de ploeg", vertelde de Nederlandse trainer.